https://static.news.ru/photo/6d1272b8-385e-11ea-ae15-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал внимательно отнестись к определению статуса Госсовета. По его словам, формулировки должны быть предельно аккуратными.

Нельзя создавать вторую палату регионов, и это тонкая работа. Нужно внимательно отнестись к тому, как мы пропишем в законе Государственный совет, его прерогативы, — цитирует его РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что статус Государственного совета изменится. Ведомство войдёт в структуру исполнительной власти. Политик также попросил коллег не путать Госсовет с Советом Федерации — законодательным органом, писал NEWS.ru.

15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.