https://static.news.ru/photo/f2b90720-c42c-11e9-922c-fa163e074e61_660.jpg Фото: raytheon.com

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с ДРСМД, заявил, что разочарован испытаниями американских ракет.

Мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что естественно, противоречат договору, — сказал политик на пресс-конференции после переговоров с финским коллегой.

Российский лидер подчеркнул, что Москва будет принимать зеркальные меры в ответ на действия Вашингтона по испытанию нового вооружения. По его словам, информацию о том, что американские военные не собираются размещать наземные ракеты в Европе, никто официально не подтвердил, но это было бы хорошо для всех стран.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1987 году. 2 августа текущего года документ официально прекратил своё действие.

Ранее News.ru писал, что Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД.