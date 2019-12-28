https://static.news.ru/photo/89a11f00-2987-11ea-bafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Намибией о передаче осуждённых к лишению свободы.

Документ между с ОАЭ был подписан 26 июня 2019 года, с Намибией — 17 июня 2019 года.

Договор предусматривает передачу лица, осуждённого на территории одной из сторон, для отбывания наказания в государстве, чьим гражданином он является.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что 29 декабря между Киевом и Донбассом должен состояться обмен пленными.