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Путин рассказал, зачем попросил Лукашенко приехать в Москву

18:23, 09 сентября 2021
Путин рассказал, зачем попросил Лукашенко приехать в Москву Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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В Кремле началась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе разговора глава России рассказал, что попросил коллегу прибыть в Москву для того, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. Его слова приводит ТАСС.

Путин также заметил, что 10 сентября по данному вопросу состоится встреча премьер-министров двух стран. В Минске представители государств финализируют работу. При этом он уточнил, что договорённости РФ и Белоруссии, к которым стороны рассчитывают прийти по итогам переговоров, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах.

Хотел бы сразу отметить, что то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарём в преддверии наших парламентских выборов в России, — сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова обсудить союзные программы на последней стадии. Он надеется, что все 28 проектов будут реализованы в конце октября. Если они действительно будут приняты, то это, как отметил белорусский лидер, станет настоящим прорывом.

При этом Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом. По его словам, они произошли «от одного корня».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи проведут часть переговоров за рабочим обедом.

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