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Путин рассказал школьникам о главной мечте всей его жизни

11:57, 01 сентября 2021
Путин рассказал школьникам о главной мечте всей его жизни Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке рассказал о главной мечте всей его жизни. По словам главы государства, он с самого раннего детства мечтал служить своей Родине.

У меня получилось. Всё было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству, — признался Путин.

Он сравнил себя со многими мальчиками, которые так же сильно, как и он, хотели быть морякам, разведчиками или лётчиками. Президент подчеркнул, что сам удивляется тому, как у него это получилось. Путин добавил, что он «реализовал» свои возможности, и обрадовался тому, что «так сложилась жизнь».

Ранее Путин на встрече со школьниками во Владивостоке высказался о дистанционном формате обучения. По его мнению, онлайн-образование лишает людей возможности научиться работе в коллективе, а это, по словам президента, один из критериев успеха.

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