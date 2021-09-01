Путин рассказал школьникам о главной мечте всей его жизни

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке рассказал о главной мечте всей его жизни. По словам главы государства, он с самого раннего детства мечтал служить своей Родине.

У меня получилось. Всё было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству, — признался Путин.

Он сравнил себя со многими мальчиками, которые так же сильно, как и он, хотели быть морякам, разведчиками или лётчиками. Президент подчеркнул, что сам удивляется тому, как у него это получилось. Путин добавил, что он «реализовал» свои возможности, и обрадовался тому, что «так сложилась жизнь».

Ранее Путин на встрече со школьниками во Владивостоке высказался о дистанционном формате обучения. По его мнению, онлайн-образование лишает людей возможности научиться работе в коллективе, а это, по словам президента, один из критериев успеха.