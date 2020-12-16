Путин рассказал, примет ли участие в выборах 2024 года

https://static.news.ru/photo/e39a5576-405b-11eb-b3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, планирует ли принять участие в выборах 2024 года.

По его словам, пока он не принял окончательного решения по данному вопросу.

Я для себя ещё не принял решение: пойду или не пойду на выборы 2024 года, — сказал российский лидер.

При этом президент отметил, что касательно стабильного развития страны «это много стоит».

Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать — посмотрю, — добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что всё, что было сделано в рамках внесения поправок в Конституцию РФ, всё необходимо оценивать с точки зрения того, принесёт ли это благо государству.

Как писал NEWS.ru, Путин не сомневается, что в российские выборы будет производиться внешнее вмешательство. Глава государства заявил, что страна готовится к этому и сможет эффективно противостоять подобному воздействию.