Президент России Владимир Путин заявил, что проведение общероссийского голосования по вопросам изменений в Конституцию пройдёт только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит. При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан, — цитирует Путина журналист Дмитрий Смирнов в Telegram-канале.
Ранее российский лидер подписал указ о назначении 22 апреля днём общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
NEWS.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. По её словам, это мероприятие является важнейшим политическим событием в жизни страны. Матвиенко выразила надежду, что ситуация с коронавирусом не помешает процедуре голосования.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен