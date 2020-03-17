https://static.news.ru/photo/74793268-687d-11ea-9ade-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что проведение общероссийского голосования по вопросам изменений в Конституцию пройдёт только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит. При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан, — цитирует Путина журналист Дмитрий Смирнов в Telegram-канале.

Ранее российский лидер подписал указ о назначении 22 апреля днём общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

NEWS.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. По её словам, это мероприятие является важнейшим политическим событием в жизни страны. Матвиенко выразила надежду, что ситуация с коронавирусом не помешает процедуре голосования.