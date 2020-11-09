Путин рассказал об усилиях РФ по нормализации ситуации в Сирии

https://static.news.ru/photo/55c4788e-227a-11eb-8f71-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает прилагать усилия по урегулированию и нормализации обстановки в Сирии.

Об этом он сказал в ходе встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом, которая проходила в режиме видеоконференции. По словам российского лидера, РФ делает со своей стороны всё возможное для восстановления «суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» Сирии.

Россия продолжает прилагать активные усилия по содействию долгосрочному урегулированию в Сирийской Республике, — заявил Путин.

В ходе разговора с Асадом он также отметил важность задачи постконфликтного восстановления Сирии. По его словам, в первую очередь это касается возвращения на родину сирийских беженцев, которых сейчас за пределами государства насчитывается около 6,5 млн. Российский президент заявил, что в настоящее время появилась реальная возможность обеспечить их массовое возвращение домой, однако необходимо, чтобы это произошло естественным путём, без принуждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в настоящий момент очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован. Об этом 9 ноября сообщил президент России Владимир Путин.