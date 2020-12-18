Путин рассказал об усилиях миротворцев по стабилизации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d7a43c78-4119-11eb-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Российские миротворцы делают всё возможное для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия предприняла определённые посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации, — подчеркнул политик.

По его словам, Москва при этом стремилась следовать ключевым договорённостям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. В частности, между её сопредседателями — РФ, Францией и США.

Он также отметил, что соглашение по Карабаху, подписанное в ноябре, «в целом последовательно реализуется». В настоящее время перед международным сообществом и странами СНГ стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, памятников истории, религии и культуры.

Глава государства добавил, что обострение конфликта между Баку и Ереваном повысило риски распространения терроризма в регионе, сообщает РИА Новости.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается в регионе полностью. За время миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение около 40 тысяч беженцев.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что с позиций международного права Карабах является частью Азербайджана. По его словам, Москва всегда придерживалась того, что Баку должны быть возвращены семь удерживаемых Арменией районов. Главным результатом договорённостей он назвал сохранение жизней людей, остальное — второстепенно.