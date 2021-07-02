Путин рассказал об ответе России на санкции

Россия не станет отвечать на зарубежные санкции себе во вред. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

По словам главы государства, российские власти находят ассиметричные способы реагирования на вводимые Западом ограничения, которые оказываются ощутимыми для партнёров РФ.

Путин добавил, что санкции даже пошли на пользу России, её экономика и финансовая система адаптировались к ним.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее официальный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что варианты новых санкций в отношении России будут подготовлены в ближайшее время.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что Москва соразмерно ответит на любые санкции Евросоюза и в Брюсселе знают об этом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова продолжить равноправный диалог с ЕС и сотрудничество не должно быть обставлено предварительными условиями.