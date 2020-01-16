https://static.news.ru/photo/f67ac690-3872-11ea-8784-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соблазн «поуправлять Россией со стороны» у кого-либо будет возникать всегда. Такие случаи проявляются регулярно, заявил президент Владимир Путин.

Своими наблюдениями глава государства поделился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.

Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что в Штатах следят за развитием ситуации со сменой российского правительства. По её словам, американские власти «пытаются понять», что именно происходит в политических кругах одного из главных их оппонентов на мировой арене, писал NEWS.ru.