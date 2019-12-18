https://static.news.ru/photo/d2ce1b66-2251-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что Россия заинтересована в улучшении межгосударственных связей с Соединёнными Штатами.

По его словам, Кремль готов продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в любой момент. Однако американская сторона пока не отвечает на соответствующие предложения.

Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, — подчеркнул он.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.