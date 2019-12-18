Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что Россия заинтересована в улучшении межгосударственных связей с Соединёнными Штатами.
По его словам, Кремль готов продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в любой момент. Однако американская сторона пока не отвечает на соответствующие предложения.
Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, — подчеркнул он.
Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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