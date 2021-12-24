Путин рассказал, в чём его секрет счастья и оптимизма

Президент России Владимир Путин в завершение традиционной ежегодной пресс-конференции, которая продлилась без малого четыре часа, ответил на вопрос журналиста о том, что может дать в наступающем году счастья и оптимизма. По словам российского лидера, всё это может привнести в жизнь реализация задуманных планов.

Счастья и оптимизма? Реализация наших планов. В этом же весь смысл нашей работы: с тем, чтобы жизнь стала лучше у людей, — сказал он, отвечая на вопрос, что может дать ему чувство счастья и оптимизма в следующем году.

Общение с представителями прессы прошло в 17-й раз, в этом году оно провелось в очном формате. Всего для общения с главой государства были аккредитованы 507 представителей столичных и региональных СМИ, которые собрались в Центральном выставочном зале «Манеж».

Пандемия коронавируса внесла и свои коррективы в традиционную встречу: свободной аккредитации на мероприятие не было, количество прессы уменьшили. Помимо этого, для участия в пресс-конференции сотрудники СМИ должны были сдать три ПЦР-теста. Санитарные требования также предполагали соблюдение дистанции, замену защитных масок раз в полтора-два часа и ещё ряд условий

Ранее сообщалось, что журналистов перед пресс-конференцией с президентом обработали частицами серебра, потому что серебро обладает обеззараживающим эффектом.