Путин рассказал о теориях заговора против России

https://static.news.ru/photo/ab6a18ca-7699-11eb-91a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые страны даже не пытаются скрывать своё недружественное отношение по отношению к России. Об этом на коллегии Федеральной службы безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

Недружественное отношение к РФ и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Однако дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов, — цитирует РИА Новости главу государства.

Президент добавил, что против России используются «абсурдные, анекдотичные теории заговора», предпринимаются попытки поставить под сомнение достижения страны в сфере медицины и в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. По мнению дипломата, пандемия и спад в мировой экономике, к которому она привела, требуют консолидации усилий.