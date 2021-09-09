Путин рассказал о согласованных с Белоруссией документах

Читайте нас в Google Новости

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко рассказал, какие вопросы об интеграции удалось согласовать. Ими оказались все 28 программ по Союзному государству, сообщает РИА Новости.

Российский лидер озвучил итоги переговоров на пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко.

В согласованных документах речь идёт об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что интеграция России и Белоруссии будет способствовать увеличению количества совместных предприятий. Также лидеры двух стран предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко конструктивными. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов. Лукашенко отметил, что переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер.