Путин рассказал о социальном расслоении в мире

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В отдельных странах, а также в мире в целом сейчас наблюдается социальное расслоение, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Давосском форуме.

Эта ситуация приводит к росту популизма, а также как правого, так и левого радикализма.

Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей, — сказал политик.

Он отметил, что иллюзия и надежда на то, что эту проблему можно «задвинуть в угол», опасна. Отказ решать внутренние проблемы может привести к поиску виноватых за границей. Попытки обвинить другие страны во внутренних проблемах повышают риски одностороннего применения военной силы.

По его словам, в мире при посткризисном восстановлении, которое идёт непросто, растут экономические проблемы и социальное неравенство. В результате общество раскалывается.

При этом перекосом в социальном развитии мира российский президент считает «догматическую» политику некоторых государств в 1980-х годах.

Трансляция мероприятия ведётся на сайте ВЭФ.

Российский президент выступает на Давосском форуме впервые за долгое время. В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев. Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы, писал NEWS.ru.