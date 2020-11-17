Путин рассказал о росте масштабов киберпреступности

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Ситуация в сферах региональной и глобальной безопасности всё ещё сложная, а масштабы киберпреступности в последнее время выросли, заявил президент Владимир Путин.

Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной. По-прежнему серьёзную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли масштабы киберпреступности, — сказал он.

Глава государства напомнил, что сейчас продолжаются вооружённые противостояния в Йемене и Ливии. Кроме того, в настоящий момент опасная дестабилизация наблюдается в Северной Африке и на Ближнем Востоке, передаёт РИА Новости.

Такое заявление политик сделал в ходе выступления на саммите БРИКС, который проходит в режиме онлайн. Кроме того, он рассказал, что благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. По его словам, российская сторона предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

Ранее NEWS.ru писал, что Севастополь, Новгородская и Смоленская области стали лидерами по темпам прироста преступлений, зарегистрированных за полгода. Об этом сказано в статистических данных МВД.