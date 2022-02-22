Путин рассказал о российском оружии, «которому нет равных в мире»

В видеообращении ко Дню защитника Отечества президент России Владимир Путин заявил, что в стране на боевое дежурство «поставлено оружие, которому нет равных в мире». Часть обращения он посвятил военной активности НАТО. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта, — сказал Путин.

По словам президента, «такие комплексы — это действительно оружие будущего», оно «в разы» увеличивает боевой потенциал Вооружённых сил РФ.

Путин подчеркнул, что вооружённые силы — надёжная гарантия нацбезопасности, мирной жизни граждан России и стабильного поступательного развития государства. Он отметил, что международная обстановка сейчас непростая.

Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО, — отметил российский президент.

Он также подчеркнул, что «призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности» пока не получили ответа. При этом, как добавил Путин, Россия открыта для «прямого и честного диалога», для «поиска дипломатических развязок самых сложных проблем».

В заключение президент заявил, что государство продолжит развивать и совершенствовать армию и флот.

Директор Музея войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов ранее сообщил, что Россия создаёт системы обнаружения ракет для защиты от оружия, которое ещё только в разработке в зарубежных странах. В них входят искусственные спутники и радиолокационные станции (РЛС).