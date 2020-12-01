Путин рассказал о реализации трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/ca7791ae-3484-11eb-bbe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху реализуется последовательно, на линии соприкосновения работают миротворцы. Об этом на саммите ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

Трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы, — сказал глава государства.

Политик добавил, что все знают о том, что «потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорнокарабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации». При этом Москва следовала ключевым договорённостям, достигнутым Минской группой ОБСЕ, в частности, между её сопредседателями — Россией, Соединёнными Штатами и Францией.

Путин подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в подключении всех партнёров по Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ для гуманитарной помощи в Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нагорнокарабахского конфликта больше нет, поэтому жизнь проживающих в этом регионе людей будет хорошей.

Глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы, писал NEWS.ru.