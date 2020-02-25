https://static.news.ru/photo/e91a563a-57a0-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обсуждение финансирования крупных инфраструктурных проектов с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом далось непросто. Об этом заявил президент Владимир Путин, отметив, что основной причиной разногласий была дороговизна проектов. Глава государства вспомнил, что однажды ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина, чтобы ускорить выделение денег.

Он по каждому вопросу был против. Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга, — пояснил он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что экс-министры также высказывали возражения по поводу строительства моста на остров Русский, а также ряда объектов в Сочи. По их словам, это было неоправданно дорого. Всё это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи.

Говорили: не надо, дорого. Вот всё это построено, работает, живёт, и слава богу, — заключил Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин занял второе место в мире по уровню уважения. Таковы результаты опроса консалтинговой компании Brand Finance, которая опубликовала первый глобальный рейтинг стран по уровню «мягкой силы».