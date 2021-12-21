Путин рассказал о работе американских экспертов на ядерных объектах России

В 1990-е годы на ядерных объектах России работали специалисты из США, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Трансляцию мероприятия ведёт «Россия 24». Говоря о российско-американских отношениях того периода, он отметил, что в российском правительстве консультативную деятельность осуществляли «союзники» из США и кадровые сотрудники ЦРУ.

Говорил уже публично и ещё раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса РФ сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего ещё надо, — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов страны Запада называли волнения России по поводу расширения НАТО на Восток «беспочвенными».

А затем последовало пять волн расширения НАТО на Восток <...> это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, чуть ли не союзнические, — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства обвинил Запад в манипулировании принципами международного права. По его словам, западные войска действуют за тысячи километров от своей национальной территории под разными предлогами, включая предлоги собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что предложения России НАТО и США по гарантиям безопасности положительно оценили в Китае. В МИД КНР отметили, что они способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов.

Проекты соглашений по безопасности МИД России опубликовал 17 декабря. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР. Стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.