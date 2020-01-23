Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании. По его мнению, это необходимо, чтобы «защитить и отстоять мир».

Пример могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединённых Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации, — цитирует ТАСС Путина. Он предложил провести встречу в любой стране мира...