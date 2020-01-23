Президент РФ Владимир Путин назвал факт из истории блокады Ленинграда, о котором он узнал несколько дней назад, и который его необычайно потряс.
В дни блокады, несмотря на голод, ленинградцы сдали 144 тонны крови, —
цитируют«Невские новости» Путина.
Этот факт президент озвучил во время открытия памятника в Израиле, посвящённого защитникам блокадного Ленинграда.
Как писал NEWS.ru, во время этого же выступления Путин не смог сдержать слёзы. Путин поблагодарил израильские власти за подход к этой теме и трогательное отношение к героям блокадного Ленинграда.
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