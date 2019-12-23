https://static.news.ru/photo/50c89cf8-2581-11ea-9a00-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Ротенберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского в поезде рассказал, как ему однажды ночью позвонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет», — слышно на трансляции Ruptly.

Владимир Путин открыл движение по самому длинному мосту в стране. 23 декабря он проехал в кабине машиниста по Крымскому мосту. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань. В поездке президента сопровождали рабочие, которые строили мост.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин уверен, что страна будет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. Об этом он заявил на церемонии запуска железнодорожного движения по мосту.