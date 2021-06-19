Путин рассказал о «липнущих» к «Единой России» нечистоплотных людях

Лидер добавил, что ЕР не должна останавливаться в своём развитии, не должна «обрасти казённой коркой», что случается в любом государстве с правящей партией.

Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь — значит остановиться, а остановиться — значит проиграть <...> К партии, находящейся у власти, неизбежно, мы говорим об этом постоянно, липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей, — отметил Путин.