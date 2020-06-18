Путин напомнил о роли Красной армии в разгроме нацизма

https://static.news.ru/photo/57b72b90-b197-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Президент Владимир Путин в своей статье для американского консервативного журнала National Interest рассказал, что Советский Союз и Красная Армия внесли решающий вклад в победу над нацизмом. По его словам, Россия сейчас борется за настоящую правду о Второй мировой войне.

Он отметил, что РФ не хочет приукрашивать или обелять события.

Советский Союз и Красная Армия, кто бы ни пытался сегодня доказать обратное, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма, — говорится в тексте, опубликованном на сайте журнала.

Также он затронул тему пакта о ненападении, заключённого между Советским Союзом и Германией (известен также как «пакт Гитлера — Сталина»). Глава государства считает, что присоединение Литвы, Лативии и Эстонии к СССР, произведённое по результатам этого соглашения, было законным. По его мнению, это соответствовало как международному, так и национальному праву того времени.

Кроме того, он написал о причинах, которые привели к началу Второй мировой войны. Он написал о Мюнхенском соглашении 1938 года.

Политик считает, что сейчас многие политики Европы, а особенно польские лидеры, пытаются скрыть эту страницу истории. Среди причин этому он называет отказ некоторых государств в дальнейшем от соблюдения обязательств по этому соглашению, а также участие некоторых из них в разделении территории другой страны.

Путин отметил, что СССР хотел предотвратить трагедию, а Польша, «преследуя свои интересы, делала всё возможное, чтобы помешать созданию системы коллективной безопасности в Европе».

Как писал NEWS.ru, текст главы государства размещён на шести страницах сайта издания. Статья называется «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Политик приурочил статью к 75-летию Победы. В материале повествуется о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают об этом. Политик приводит исторические факты и даёт им свою оценку. Он ссылается на архивные данные.