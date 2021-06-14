Путин рассказал, насколько он на самом деле верит Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него нет оснований не верить белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Заявление прозвучало в интервью американскому журналисту телеканала NBC.
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У меня нет оснований ему не верить, — передаёт слова Путина NBC.
Чтобы установить истину, глава российского государства предложил пообщаться с пилотом самолёта и узнать его версию произошедшего.
Вот [говорят] «Лукашенко — бандит». А там хорошо? Тогда в Боливии восприняли [посадку самолёта] как общенациональное унижение, но все промолчали, чтобы не обострять отношения, — аргументировал Путин.
Он напомнил, что тогда — в 2013 году — борт президента Боливии посадили в аэропорту Вены и приказали обыскать по приказу Белого дома.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и сравнил реакцию на него с экстренной посадкой борта президента Боливии. При этом белорусский лидер заявил российскому коллеге, что привёз ему некоторые документы, имеющие отношение к инциденту в минском аэропорту.