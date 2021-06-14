Путин рассказал, насколько он на самом деле верит Лукашенко

https://static.news.ru/photo/00a236e6-cd49-11eb-a86d-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него нет оснований не верить белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Заявление прозвучало в интервью американскому журналисту телеканала NBC.

Речь идёт о посадке в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. По мнению Путина, пример Лукашенко подали США, которые несколько лет назад посадили самолёт президента Боливии в Вене. По версии Лукашенко, как рассказал глава российского государства, Минску поступила информация о взрывном устройстве на борту указанного самолёта. И пилота к посадке в этом случае никто не принуждал.

У меня нет оснований ему не верить, — передаёт слова Путина NBC.

Чтобы установить истину, глава российского государства предложил пообщаться с пилотом самолёта и узнать его версию произошедшего.

Вот [говорят] «Лукашенко — бандит». А там хорошо? Тогда в Боливии восприняли [посадку самолёта] как общенациональное унижение, но все промолчали, чтобы не обострять отношения, — аргументировал Путин.

Он напомнил, что тогда — в 2013 году — борт президента Боливии посадили в аэропорту Вены и приказали обыскать по приказу Белого дома.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair и сравнил реакцию на него с экстренной посадкой борта президента Боливии. При этом белорусский лидер заявил российскому коллеге, что привёз ему некоторые документы, имеющие отношение к инциденту в минском аэропорту.