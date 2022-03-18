Путин рассказал Макрону о преступлениях украинских силовиков

В ходе телефонных переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина вокруг ситуации на Украине, российский лидер рассказал французскому коллеге о преступлениях, ежедневно совершаемых украинскими силовиками, сообщили на официальном сайте Кремля. Путин подчеркнул, что со стороны Украины происходят массированные ракетные обстрелы городов Донбасса.

Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса, — сказано в сообщении.

Путин также рассказал Макрону, что в процессе спецоперации российские военные делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе посредством организации гуманитарных коридоров.

Напомним, что президент России Владимир Путин 12 марта провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидер РФ рассказал о гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

В ходе одного из предыдущих телефонных разговоров Путин рассказал Шольцу о попытках националистов на Украине помешать безопасной эвакуации мирных жителей. Президент РФ и канцлер ФРГ обсудили «варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей», а также условились продолжать контакты на различных уровнях.