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МИД Украины нужно не обижаться на британского вещателя BBC, назвавшего Севастополь и Симферополь российскими городами, а прислушаться и последовать его примеру, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Накануне Русская служба BBC, рассказывая о задержанных в ходе незаконных акций в поддержку Алексея Навального, причислила оба населённых пункта РФ. Позже пресс-секретарь МИД Незалежной Олег Николенко обратился к редакции СМИ...