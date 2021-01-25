Палки в колёса: Путин рассказал, как Запад мешает России строить самолёты

Западные партнёры пытаются помешать развитию российского гражданского авиастроения. Делают это традиционно с помощью санкционного давления, заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Он подчеркнул, что несмотря на такое противодействие, гражданское авиастроение в России развивается.
Вот создаётся у нас среднемагистральный самолёт МС-21 — чуть ли не на каждом шагу палки в колёса вставляют там с помощью тех же санкций. Но ничего. Мы постепенно, постепенно, даже если что-то приходится там вправо сдвигать по графику производства, всё равно делаем и будем это делать, — сказал Путин.
Глава государства отметил, что гражданское авиастроение является высокотехнологичной отраслью, которая создаёт рабочие места в десятках смежных отраслей.
15 декабря, как сообщал NEWS.ru, стало известно о первом полёте российского среднемагистрального лайнера МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Пилоты и техники проверяли режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости, а также функционирование его систем.