Путин рассказал, как у него возникла идея морского парада

https://static.news.ru/photo/3f56e264-cf3f-11ea-a2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после парада ВМФ. Разговор состоялся на борту самолёта. Глава государства передал благодарность личному составу ВС РФ, а также рассказал, как у него возникла идея проведения этого парада.

Передайте, пожалуйста, слова благодарности всему личному составу, всем, кто принимал участие в подготовке этого большого, масштабного и важного мероприятия, — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Шойгу в ответ на это заявил, что в России продолжается активное вооружение флота, поэтому военным «есть что показать». Глава государства также напомнил Шойгу, как несколько лет назад возникла идея этого парада.

Я летел в самолёте, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях, — сообщил Путин.

Далее они обсудили выполнение госпрограммы вооружения и модернизацию военно-промышленного комплекса.

Как писал NEWS.ru, военно-морской парад в Санкт-Петербурге завершился пролётом авиации и прохождением пешей колонны, состоящей из 10 парадных расчётов, перед памятником основателю российского флота Петру Великому — Медным всадником. 42 воздушных судна военно-морской авиации и военно-космических сил поднялись в небо с четырёх аэродромов, чтобы пройти над центром Санкт-Петербурга. Среди них — истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолёты Ту-142, Ил-38, самолёты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50.

На высоте от 150 до 400 метров, самолёты развивали скорость до 550 км/ч. Группа штурмовиков Су-25 в завершение парада окрасила небо над городом цветами Государственного флага РФ.

В 2020 году в связи с проведением Главного военно-морского парада проезд в Кронштадт на время мероприятия ограничили. На территорию города могут въехать либо местные жители, либо люди, имеющие на руках специальные приглашения.