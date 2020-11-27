Путин рассказал членам Совбеза о контактах с Алиевым и Пашиняном

https://static.news.ru/photo/c7e203c0-30a6-11eb-bdfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Вопросы борьбы с преступлениями в киберпространстве и ситуацию в Нагорном Карабахе президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности. Кроме того, он проинформировал их о содержании телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, — рассказал пресс-секретарь Путина, передаёт РИА Новости.

Ранее Пашинян рассказал, что два раза в течение часа созванивался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию на территории Нагорного Карабаха. Об этом он написал 27 ноября в соцсетях. Стороны затрагивали вопросы, связанные с населёнными пунктами в Лачинском коридоре. Кроме того, армянский премьер и российский президент поговорили о проблеме пропавших без вести, поисковых работах, обмене между сторонами пленными и телами погибших, а также о размещении миротворцев.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, президент обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ работу российских миротворцев и гуманитарной миссии в регионе Нагорного Карабаха.