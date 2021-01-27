Путин рассказал, чем похожи Россия и Европа

https://static.news.ru/photo/b4b25cdc-6099-11eb-9c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россию и Европу объединяют общие и фундаментальные вещи, в том числе культура, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе российский лидер ответил на вопрос, какими он видит будущие российско-европейские отношения.

Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы — и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация, — рассказал он.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что глобализация привела к существенному увеличению прибыли крупных транснациональных компаний. По его словам, в первую очередь это касается американских и европейских корпораций. Он подчеркнул, что в результате миллионы людей, даже в богатых государствах, перестали видеть перспективу роста своих доходов.