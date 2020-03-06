https://static.news.ru/photo/ab7773e0-5fd8-11ea-9a51-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонный разговор. Российский лидер проинформировал главу Сирии о договорённостях на российско-турецкой встрече 5 марта.

Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договоренностях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне, — сообщает пресс-служба Кремля.

Сирийский лидер поблагодарил Путина за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также высоко оценил переговоры лидеров России и Турции.

Встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Москве 5 марта. Политики приняли совместный документ и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Путин и Эрдоган подтвердили приверженность «астанинскому формату».

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