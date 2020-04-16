Путин распорядился приостановить течение «срока действия» паспортов

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать решения для остановки течения «срока действия» паспортов граждан РФ и водительских удостоверений. Распоряжение было опубликовано на сайте Кремля.
Правительству принять решения, обеспечивающие приостановление течения срока действия паспорта гражданина РФ, национального водительского удостоверения, а также иных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, на срок менее трех месяцев, — сообщается в поручении.
Ранее президент принял и другие меры по стабилизации ситуации в стране. В частности, он распорядился выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Также он подписал распоряжение о выделении Министерству культуры 150 млн рублей. Об этом информировал NEWS.ru.
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