Путин распорядился приостановить течение «срока действия» паспортов

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о соблюдении российской стороной обязательств по запрету ядерных испытаний. Так политик отреагировал на доклад Госдепартамента США за 2019 год.

Что касается упреков, доносящихся из Вашингтона в наш адрес уже на протяжении более чем полугода, о том, что мы якобы не в полном соответствии с собственным мораторием на ядерные испытания...