Политика

Путин распорядился приостановить течение «срока действия» паспортов

11:35, 16 апреля 2020 21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать решения для остановки течения «срока действия» паспортов граждан РФ и водительских удостоверений. Распоряжение было опубликовано на сайте Кремля.

Правительству принять решения, обеспечивающие приостановление течения срока действия паспорта гражданина РФ, национального водительского удостоверения, а также иных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, на срок менее трех месяцев, — сообщается в поручении.

Ранее президент принял и другие меры по стабилизации ситуации в стране. В частности, он распорядился выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Также он подписал распоряжение о выделении Министерству культуры 150 млн рублей. Об этом информировал NEWS.ru.

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