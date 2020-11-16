Путин распорядился подписать с Суданом договор о пункте обеспечения ВМФ РФ

https://static.news.ru/photo/ca1bac2a-282e-11eb-b060-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Глава РФ Владимир Путин распорядился заключить с Суданом соглашение о создании в африканской стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан, — говорится в сообщении.

Западные аналитики уверены в том, что Россия будет наращивать своё военное присутствие в районе Красного моря в долгосрочной перспективе после того, как с Суданом ей удалось согласовать проект договорённостей о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Во многом Москва действовала методом исключения, ища точку опоры в этом регионе, говорят эксперты. Однако серьёзным фактором, по-видимому, стало и относительное равнодушие США к этой части контингента.

Согласно положениям представленного драфта соглашения, расположение ПМТО ВМФ РФ на территории африканской страны «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран». Объект может быть создан для ремонта, пополнения запасов и отдыха представителей экипажа российских военных кораблей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер главной оппозиционной партии Судана «Аль-Умма» Садык аль-Махди, считающийся одним из самых авторитетных политиков страны, выступил против налаживания отношений с Израилем.