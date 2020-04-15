Путин предложил направить в региональные бюджеты 200 млрд рублей

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Президент РФ Владимир Путин предложил направить в регионы дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов.

Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, — цитирует ТАСС Путина.

При этом глава российского государства подчеркнул, что у субъектов РФ должна быть возможность гибко использовать эти средства.

Как писал NEWS.ru, Путин также выступил с инициативой включить предприятия малого и среднего бизнеса в программы государственной поддержки. В этом случае бизнесмены смогут направить денежные средства на выплаты зарплат сотрудникам. Поддержка будет из расчёта 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. При этом предприятия обязаны сохранить 90% своих работников.