«Путин раскусил Эрдогана»: СМИ Турции расшифровали посыл президента РФ

https://static.news.ru/photo/feadde70-4117-11eb-a063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства массовой информации Турции отреагировали на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, по-своему интерпретировав слова российского лидера о турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане.

Например, издания Sabah и Takvim выпустили статьи с заголовками, что Эрдоган — это, по мнению президента РФ, лидер, который держит слово.

А вот оппозиционная газета Cumhuriyet попыталась придать иной смысл, заявив, что «Путин раскусил Эрдогана» и поведение турецкого лидера во время переговоров предсказуемо, передаёт «Царьград».

Накануне президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции оценил свои отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, у них бывают противоположные взгляды, однако турецкий лидер является человеком, который держит слово и никогда «не виляет хвостом».

Путин подчеркнул, что если Эрдоган считает что-то выгодным для Турции, то «идёт до конца», его поведение можно спрогнозировать и это очень важно для того, чтобы «понять, с кем имеешь дело».

Например, одно из противоречий РФ и Турции касается Крыма. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал международный саммит «Крымской платформы» в мае 2021 года, на котором планируется обсудить вопрос возвращения украинского контроля над полуостровом. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с украинским коллегой в Анкаре заявил о поддержке «Крымской платформы». Также турецкая сторона декларировала намерение укреплять отношения с Киевом в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Между тем депутат Государственной думы Руслан Бальбек назвал ничего не значащим обещанием и политической игрой поддержку Турцией платформы по возвращению контроля над Крымом, создаваемой Украиной. Он допустил, что Анкара использует Киев как «дойную корову», то есть заключает выгодные для себя контракты, но не разделяет в реальности украинскую концепцию о России-агрессоре, писал NEWS.ru.