Путин раскрыл детали своего общения с Байденом

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Президент России Владимир Путин сравнил на ежегодной пресс-конференции уровень интеграции России с Белоруссией с уровнем интеграции стран в Евросоюзе, признав, что Москве и Минску далеко до уровня ЕС, однако странам удалось достичь понимания по вопросам интеграции, несмотря на все сложности. Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте Первого канала.

Президент России Владимир Путин сравнил на ежегодной пресс-конференции уровень интеграции России с Белоруссией с уровнем интеграции стран в Евросоюзе, признав, что Москве и Минску далеко до уровня ЕС, однако странам...