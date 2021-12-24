Путин раскрыл детали своего общения с Байденом

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как прошёл последний его разговор по системе видеоконференции с американским лидером Джо Байденом. Как отметил глава государства, Байден предложил назначить официальных представителей, которые будут проводить обсуждения вопросов стратегической стабильности. Эти подробности беседы двух лидеров Путин открыл на ежегодной большой пресс-конференции.
По поводу наших договорённостей с президентом [США Джо] Байденом. Я уже говорил, это он предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и наши озабоченности, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины, — отметил глава государства.
Российский лидер также заметил, что Москва «быстро и конструктивно» ответила на данное предложение Вашингтона.
Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: я вам обещаю, в ближайшее время направим свои предложения. И мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать, — подчеркнул Путин.
Путин рассчитывает на начало переговоров по гарантиям безопасности в первых числах января 2022 года.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести ещё одну встречу в режиме видеоконференции до конца 2021 года в случае необходимости. Чётких договорённостей пока нет, однако подобные вопросы согласовываются довольно быстро.