https://static.news.ru/photo/254a3790-226f-11ea-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительству нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения конституции в части положения о президентских сроках. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Люди хотят большей ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной властью решения. В принципе, это вполне обосновано. Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов и нельзя с этим спешить, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава государства добавил, что дискуссия по этому поводу идёт и он лично принимает в ней участие, наблюдая, как она развивается, передаёт РИА Новости.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции допустил внесение отдельных поправок в российскую конституцию, однако подчеркнул, что основная часть главного закона страны должна оставаться неизменной, писал NEWS.ru.