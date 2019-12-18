Правительству нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения конституции в части положения о президентских сроках. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Люди хотят большей ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной властью решения. В принципе, это вполне обосновано. Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов и нельзя с этим спешить, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава государства добавил, что дискуссия по этому поводу идёт и он лично принимает в ней участие, наблюдая, как она развивается,
Ранее Путин в ходе пресс-конференции допустил внесение отдельных поправок в российскую конституцию, однако подчеркнул, что основная часть главного закона страны должна оставаться неизменной, писал NEWS.ru.
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