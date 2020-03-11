https://static.news.ru/photo/544f8aba-6368-11ea-994c-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Санкциями в отношении «Северного потока-2» США стремятся снизить конкурентоспособность Европы и обеспечить преимущества своему сжиженному газу. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.

Он отметил, что после того, как Москва и Киев заключили новое транзитное соглашение, ограничения следовало бы отменить, но Вашингтон не сделал этого. США стремятся обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в собственных корыстных целях во вред европейским потребителям, пояснил глава государства.

Но если первичный источник энергии будет на 25-30% дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской, - сказал Путин в интервью ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что США готовы выделить до $1 млрд на финансирование проектов ЕС, направленных на снижение зависимости стран Европы от российских энергоресурсов. При этом в Госдепартаменте призвали не верить Москве в том, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.