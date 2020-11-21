Путин раскритиковал избирательную систему в США

https://static.news.ru/photo/d2b732ec-2d5a-11eb-bbd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Delgiudice/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин отметил недостатки избирательной системы в США, усомнившись в демократичности подобного подхода.

Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно, — мне кажется, для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы. Кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков. Разве это демократично? — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Российский лидер отметил, что иногда в Соединённых Штатах может складываться ситуация — и такие примеры уже встречались, — когда большинство голосов выборщиков не разделяют мнение большинства избирателей.

Нужно там что-то менять или не нужно — это не наше дело, это дело самого американского народа, — отметил российский лидер, добавив, что не считает нужным указывать пальцем на огрехи в чужих политических системах.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Ранее NEWS.ru писал, что команда демократа Джо Байдена раскрыла детали планирующейся инаугурации нового президента.