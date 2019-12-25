https://static.news.ru/photo/957c1be6-2729-11ea-a4be-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Алексей Гордеев Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства отметил, что в нём не было практического результата.

Сжатая информация должна была бы или завершиться ключевым вопросом, или ответом на ключевой вопрос. Или должна быть начата с этого. Практический результат какой от всех наших бумажных волокит и правильных решений в бюрократической сфере? — поинтересовался Путин.

Затем президент обратился ко всем участникам заседания и попросил учесть ошибку коллеги. Он ещё раз подчеркнул, что рядовым гражданам не важна бумажная отчетность чиновников, а нужен результат в жизни.

Ранее президент Владимир Путин высказался относительно неисполнения расходов федерального бюджета на текущий год. Оказалось, что «невостребованным» остался триллион рублей. Об этом главе государства доложил руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин. «Что-то многовато», — удивился его рапорту глава государства. По мнению Кудрина, такие показатели неисполнения, в частности, свидетельствуют о том, что некоторые процедуры следует сделать менее бюрократизированными. В прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей, писал NEWS.ru.