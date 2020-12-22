Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Аббасом

https://static.news.ru/photo/bea7db1e-4446-11eb-ad6d-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Аббас Фото: Reiner Zensen/www.imago-images.de/Global Look Press

По инициативе палестинской стороны прошёл телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Были подняты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарных отраслях. Особое внимание стороны уделили борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также затронули тему поставки в Палестину вакцин российского производства.

Путин подтвердил готовность содействовать достижению долгосрочного и справедливого решения конфликта между Израилем и Палестиной с использованием «квартета» международных посредников.

Также лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал NEWS.ru, ранее палестинский лидер поздравил Джо Байдена с победой на выборах США. Он выразил надежду, что страны наладят сотрудничество ради достижения свободы, независимости, справедливости и достоинства для палестинского народа.