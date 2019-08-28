https://static.news.ru/photo/ff17a73e-c98f-11e9-bc71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом говорится на официальном сайте казахстанского лидера.

Стороны обсудили важнейшие вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики отметили важность диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре 2019 года пройдут Дни культуры Казахстана в России.

Ранее, как писал News.ru, Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Главы двух стран обсудили активное развитие российско-азербайджанского сотрудничества, а также ближайшие контакты на различных уровнях. Переговоры состоялись по инициативе азербайджанской стороны.