Путин провёл телефонный разговор с президентом Египта

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Телефонные переговоры провели президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Они обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что главы двух государств отметили сходство двух стран в отношении к политическому урегулированию ситуации в Ливии.

Сообщается, что Египет намерен принять участие в качестве гостя в очередном Петербургском экономическом форуме. Он намечен на июнь 2022 года.

Также Путин и ас-Сиси поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились продолжать поддерживать контакты.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону программу предстоящего визита в Санкт-Петербург. Политики также затронули актуальные темы сотрудничества двух государств. Особое внимание они уделили оборонной сфере.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за поставку противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и предложил обсудить дополнительные поставки российского газа в республику. Лидер РФ подтвердил договорённости, достигнутые в Сочи, и заверил сербского лидера, что Россия поставит необходимое количество газа.