У Путина состоялась беседа с премьер-министром Пакистана

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Госдепартамента США Виктории Нуланд о 18 вариантах ответа на действия России. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия рассматривает различные варианты действий в сфере безопасности, но конкретных сценариев меньше, чем у США.

Мы тоже рассматриваем разные сценарии, но считаем, что их должно быть меньше, — подчеркнул Песков. 15 января Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения на...