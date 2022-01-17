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У Путина состоялась беседа с премьер-министром Пакистана

14:03, 17 января 2022
У Путина состоялась беседа с премьер-министром Пакистана Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, а также вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Имран-Хан подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений Президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы, — говоритсяв сообщении.

В ответ Путин напомнил, что Российская Федерация исторически является многонациональным и многоконфессиональным государством. В стране традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам.

Ранее начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва сообщил, что Москва и Исламабад подписали контракты на поставку системы противовоздушной обороны, противотанковых комплексов и стрелкового оружия. Он отметил, что Россия является «хорошим другом Пакистана», Исламабад намерен развивать сотрудничество не только в военной, но и в других областях.

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