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Путин провёл телефонный разговор с Назарбаевым

15:57, 30 декабря 2020
Нурсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаев Фото: akorda. kz/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

По данным пресс-службы Кремля, политики «тепло поздравили друг друга» с наступающими новогодними праздниками.

Кроме того, они высоко оценили развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества двух стран, а также отметили эффективность двустороннего сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее российский лидер поздравил действующего президента США Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. В своём поздравлении российский лидер напомнил, что Россия и Соединённые Штаты исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

В телеграмме для избранного главы США Джо Байдена президент России отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в 2020 году, подтвердили необходимость в международном сотрудничестве, писал NEWS.ru.

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