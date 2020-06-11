Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.
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Кроме того, российский президент и иорданский король сошлись во мнении, о том, что при борьбе с пандемией COVID-19 необходима консолидация международного сообщества.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине.
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