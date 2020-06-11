https://static.news.ru/photo/1ca9954e-abfa-11ea-a9bb-fa163e074e61_660.jpg Абдалла II ибн Хусейн Фото: Angelika von Stocki/face to face/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля. По её данным, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также урегулирование кризисов на Ближнем Востоке.

Кроме того, российский президент и иорданский король сошлись во мнении, о том, что при борьбе с пандемией COVID-19 необходима консолидация международного сообщества.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине.