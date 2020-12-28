Путин провёл телефонные переговоры с Си Цзиньпином

https://static.news.ru/photo/33b3db94-491d-11eb-9269-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону координацию на международной арене с целью поддержания мира и стабильности.

Выражена также готовность активизировать координацию шагов на международной арене — в интересах поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабах, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны отметили, что будут и далее оставаться в постоянном рабочем контакте.

Также лидеры отметили эффективные усилия России и Китая по борьбе с пандемией коронавируса, подчеркнув важность кооперации при создании и производстве вакцин.

В Кремле сообщили, что с учётом исполняющегося в 2021 году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя государствами Путин и Цзиньпин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества по всем направлениям, в том числе в реализации масштабных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации.

Отдельное внимание уделено проведению Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020–2021 годы), — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития двусторонних отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в 2020 году.

Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер, — уточнили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что в контексте 75-летия победы во Второй мировой войне Путин и Цзиньпин отметили единство подходов РФ и КНР к отстаиванию исторической правды и итогов войны.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Стороны обсудили двусторонние отношения, пандемию коронавируса, контроль над вооружениями, ситуацию на Украине и в Белоруссии.