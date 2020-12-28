Путин провёл телефонные переговоры с главой Финляндии

https://static.news.ru/photo/925479f0-490a-11eb-97b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Финляндии Саули Ниинистё и глава РФ Владимир Путин обсудили по телефону двусторонние отношения, пандемию коронавируса, контроль над вооружениями, ситуацию на Украине и в Белоруссии.

По данным пресс-службы Кремля, главы государств подвели итоги сотрудничества России и Финляндии в 2020 году.

Выражено удовлетворение достигнутым уровнем двусторонних отношений добрососедства и конструктивного партнерства, что особо значимо в контексте 100-летия установления дипломатических связей между Россией и Финляндией, отмечаемого 31 декабря 2020 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Ниинистё подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области и сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

В Кремле отметили, что президенты обсудили ряд актуальных международных вопросов, в том числе отношения РФ и Евросоюза, и условились о контактах на различных уровнях.

Также Путин и Ниинистё поздравили друг друга с наступающим новым годом.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящей неделе Путин проведёт ряд международных телефонных разговоров.