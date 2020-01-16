https://static.news.ru/photo/531cb864-3872-11ea-858a-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Политики обсудили подготовку к конференции в Берлине по Ливии. Кроме того, они побеседовали о событиях на Украине и в Иране.

Затронут вопрос урегулирования на юго-востоке Украины. Подчёркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в «нормандском формате», — говорится на сайте Кремля.

Накануне российский лидер заявил, что некоторые решения Европейского суда по правам человека противоречат юридической практике, однако всё равно исполняются Россией. Путин при этом посчитал неприемлемым вынесение «явно неправовых» вердиктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Израиле могут состояться контакты Эммануэля Макрона и Владимира Путина во время мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв Холокоста. Как отметили в Елисейском дворце, речь идёт именно о возможных контактах, поскольку официальная двусторонняя встреча не запланирована.